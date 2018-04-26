Виталий Фридзон: «16 потерь — очень много для плей-офф»

Защитник ЦСКА Виталий Фридзон назвал причины поражения в третьем матче серии плей-офф Евролиги с «Химками» (73:79) и отметил, что эта стадия турнира оправдывает его ожидания.

— Было видно, что мы сегодня были немного расслаблены, не готовы, — сказал Фридзон. — Но при этом мы не попали «свои» броски, сделали 16 потерь. Это очень много для плей-офф. Хотя нам все равно удалось вернуться в игру, и чуть не хватило, не попали в переломный момент одну «трешку». Надо сделать выводы, и выйти на следующий матч агрессивными, голодными до победы. Нам тренер еще перед этой игрой сказал, что теперь каждый матч как финал.

— Что дальше?

— Надо восстановиться физически, подумать, что можно было сделать лучше. Завтра мы обязательно посмотрим видео, разберем матч. Не забывайте, это плей-офф. Мы часто бывали в таких ситуациях, все знаем — сейчас надо быть одной командой. Тем более, у нас сейчас много травмированных, которые играли важную роль. Тем, кто получал меньше игрового времени, надо сделать шаг вперед и помочь выиграть следующую встречу.

— Получается, что ни одна серия плей-офф не закончилась в трех матчах.

— Я еще до начала говорил, что все восемь команд способны на многое, они все сильные. Списывать со счетов нельзя никого. Так и оказалось — все бьются за победу. Это очень важно. (Антон БАБОШИН)