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Виталий Фридзон: «16 потерь — очень много для плей-офф»
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Виталий Фридзон: «16 потерь — очень много для плей-офф» 

Спорт-Экспресс 36 минут назад
Защитник ЦСКА Виталий Фридзон назвал причины поражения в третьем матче серии плей-офф Евролиги с «Химками» (73:79) и отметил, что эта стадия турнира оправдывает его ожидания.
— Было видно, что мы сегодня были немного расслаблены, не готовы, — сказал Фридзон. — Но при этом мы не попали «свои» броски, сделали 16 потерь. Это очень много для плей-офф. Хотя нам все равно удалось вернуться в игру, и чуть не хватило, не попали в переломный момент одну «трешку». Надо сделать выводы, и выйти на следующий матч агрессивными, голодными до победы. Нам тренер еще перед этой игрой сказал, что теперь каждый матч как финал.
— Что дальше?
— Надо восстановиться физически, подумать, что можно было сделать лучше. Завтра мы обязательно посмотрим видео, разберем матч. Не забывайте, это плей-офф. Мы часто бывали в таких ситуациях, все знаем — сейчас надо быть одной командой. Тем более, у нас сейчас много травмированных, которые играли важную роль. Тем, кто получал меньше игрового времени, надо сделать шаг вперед и помочь выиграть следующую встречу.
— Получается, что ни одна серия плей-офф не закончилась в трех матчах.
— Я еще до начала говорил, что все восемь команд способны на многое, они все сильные. Списывать со счетов нельзя никого. Так и оказалось — все бьются за победу. Это очень важно. (Антон БАБОШИН)
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