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Льюль вернулся. К «Финалу четырех» у «Реала» стало два MVP
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Льюль вернулся. К «Финалу четырех» у «Реала» стало два MVP 

Карельские вести 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Главным событием сегодняшней, третьей игры с «Панатинаикосом» стало возвращение в строй Серхио Льюля, еще в августе прошлого года порвавшего на тренировке связки коленного сустава и в нынешнем сезоне не игравшего вообще. Напомним, что этот разыгрывающий был признан MVP Евролиги-2017/18. Однако за время его отсутствия многое успело измениться…
Сначала сборная Испании потеряла звание чемпиона Европы, довольствовавшись бронзовыми наградами. Причем титул неожиданно «подобрали» словенцы, в составе которых блистал юный партнер Льюля по «Реалу» Лука Дончич. Который затем столь же основательно начал прибирать к рукам бразды правления и в клубе, и во всей Евролиге. Сейчас 19-летний Дончич лидирует среди всех игроков главного еврокубка по комплексному статистическому рейтингу и считается одним из основных кандидатов в новые MVP.
На раз, два, три! «Химки» с третьей попытки все-таки одолели ЦСКА в Евролиге
В сегодняшней игре с «Пао» словенец, как обычно, вышел в стартовой пятерке и сразу принялся дирижировать командным нападением. Получалось неплохо, хотя у самого Дончича мяч в кольцо категорически не шел (броски с игры — 3 из 12). В конце первого периода Льюль заменил Дончича (разумеется, под овации мадридского зала), но поначалу и он действовал осторожно. Сказать, что у испанца еще заметны какие-то проблемы с резкостью и подвижностью было нельзя, однако к большому перерыву ни одного очка в активе Льюля, так или иначе, не было.
А у Дончича — было. В конце второй четверти он забил фантастический мяч: сверху, через центрового, в проходе, начатом с места, из-за трехочковой дуги! «Реал» стал постепенно уходить в отрыв. Его максимальное преимущество составило «+12», а в четвертой четверти было «+7» — это уже Льюль, полностью освоившийся на родном паркете, один за другим влепил «Пао» две фирменных «трешки от потолка» — 70:63 за 2.38 до финальной сирены.
Тем не менее, гости еще успели сравнять счет. И все решил не Дончич, и не Льюль, а Джэйси Кэрролл, на последней минуте попавший издали с фолом. В итоговом протоколе у Льюля 8 очков (дальние броски — 2 из 7) и 4 голевые передачи за 20 минут, а Дончич скрасил свои многочисленные промахи десятью подборами. «Реал», начавший серию с кошмарных «-28» в Афинах, теперь находится в одном шаге от белградского «Финала четырех». Матч №4 состоится в пятницу в Мадриде. Сразу после игры «скрестной» серии в Мытищах между ЦСКА и «Химками». Там тоже 2-1, в пользу армейцев.
Да везде 2-1! Ни один из четвертьфиналов этого года не завершился «всухую». Кроме ЦСКА с «Реалом» в своих сериях ведут «Жальгирис» и «Фенербахче», в четверг играющие с «Олимпиакосом» (в Каунасе) и «Басконией» (в Витории) соответственно.
Евролига Четвертьфинал Серия до 3-х побед
«Реал»: Кэрролл (17), Дончич (7+10 подборов)
«Панатинаикос»: Н. Калатес (26), Гист (15), М. Джеймс (14)
Счет в серии: 2-1
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