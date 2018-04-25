Хаби Алонсо: «Реалу» придется помучиться с «Баварией» в Мюнхене"

Бывший игрок "Реала" и «Баварии» Хаби Алонсо накануне первого матча полуфинала Лиги чемпионов между этими командами отметил, что мюнхенцы очень сильны на своем поле. По словам испанца, «сливочным» придется нелегко.

— Первый матч всегда очень важен, несмотря на сюрпризы, которые были в четвертьфиналах, — приводит Sky Sports слова Алонсо. — На своем поле «Бавария» оказывает сильное давление на соперников, и «Реалу» придется помучиться. «Баварии» в свою очередь нужно обратить внимание на контратаки «Реала», так как мадридцы способны реализовать даже полумомент.

Игра между «Реалом» и «Баварией» состоится сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Алонсо играл за «Реал» с 2009 по 2014 годы, после чего перешел в «Баварию». В 2017 году полузащитник завершил карьеру.