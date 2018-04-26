Станислав Черчесов: «Хочу видеть у своей команды игру „Баварии“ сезона-2012/13»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что ему импонирует игра «Баварии» под руководством Юппа Хайнкеса. Напомним, что мюнхенцы проиграли в первой встрече 1/2 финала Лиги чемпионов "Реалу" (1:2).

— Я поддерживаю «Баварию», — цитирует EFE Черчесова. — Когда меня спрашивают, какой футбол я хочу видеть у своей команды, отвечаю, что ориентируюсь на игру «Баварии» Хайнкеса в сезоне-2012/13, когда она выиграла три титула. Мне нравится прямой интенсивный, разнообразный, но в то же время простой футбол Хайнкеса.

"Бавария" — это характер, тогда как «Реал» — это класс. И если немецкий характер стабилен, то испанцам приходится демонстрировать свой уровень, а когда они этого не делают, случается то, что было в матче с «Ювентусом», который их едва не выбил.