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Станислав Черчесов: «Хочу видеть у своей команды игру „Баварии“ сезона-2012/13»
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Станислав Черчесов: «Хочу видеть у своей команды игру „Баварии“ сезона-2012/13» 

Спорт-Экспресс 56 минут назад
Фото: Soccer News
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что ему импонирует игра «Баварии» под руководством Юппа Хайнкеса. Напомним, что мюнхенцы проиграли в первой встрече 1/2 финала Лиги чемпионов "Реалу" (1:2).
— Я поддерживаю «Баварию», — цитирует EFE Черчесова. — Когда меня спрашивают, какой футбол я хочу видеть у своей команды, отвечаю, что ориентируюсь на игру «Баварии» Хайнкеса в сезоне-2012/13, когда она выиграла три титула. Мне нравится прямой интенсивный, разнообразный, но в то же время простой футбол Хайнкеса.
"Бавария" — это характер, тогда как «Реал» — это класс. И если немецкий характер стабилен, то испанцам приходится демонстрировать свой уровень, а когда они этого не делают, случается то, что было в матче с «Ювентусом», который их едва не выбил.
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Томас Мюллер: "Не можем себе позволить подобные ошибки на таком уровне" Арьен Роббен: "Бавария" может победить любого соперника, в том числе и "Реал" Хайнкес опасается, что Роббен, Боатенг и Мартинес не сыграют в ответном матче с "Реалом"
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