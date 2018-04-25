Роналду не забил «Баварии». Но ей это не помогло 

Это была 25-я встреча «Реала» и «Баварии» в главном еврокубке. Больше них не играл друг с другом никто. Но вряд ли немцев это радует: в 6 матчах с апреля 2012-го они пропустили от Мадрида 14 голов. Один Роналду накидал им 9 мячей.
Два предыдущих сезона испанцы выходили в финал и побеждали, причем в прошлом году они также рубились в 1/2 c мюнхенцами. Тогда командам не хватило и 180 минут, а в добавленное время все решили голы Криштиану Роналду (2:1, 4:2). Ответная игра получилась скандальной: Карло Анчелотти обвинял судью в ошибочном удалении Видаля и двух голах Роналду из офсайда. Справедливости ради, не он один. Стартовая расстановка «Баварии» перестала быть актуальной уже на 5-й минуте: из-за травмы немцы потеряли Арьена Роббена, которого заменил Тиаго Алькантара. Ближе к концу тайма к Роббену присоединился еще и Джером Боатенг.
Несмотря на потери, первый тайм вполне мог остаться за «Баварией». Защитник Йозуа Киммих после паса Хамеса умчался по флангу и, проигнорировав Левандовского и Мюллера, от души шарахнул в дальний угол. Дело для него привычное — больше Киммиха (3 гола) в этой Лиге чемпионов не забивает никто из защитников. Не то чтобы гол «Баварии» документировал преимущество «Баварии», скорее наоборот, но в следующие 10 минут она вполне могла удвоить счет. Самый очевидный шанс запорол Франк Рибери, который, оказавшись в штрафной, как-то растерялся и пнул мяч в руки Кейлору Навасу. А вот Марсело в более сложной ситуации сориентировался и в касание бабахнул по воротам Свена Ульрайха — 1:1. В этой игре фланговые защитники почему-то были опаснее нападающих. Но и в случае с бразильцем эта норма: Марсело забивал на каждой стадии плей-офф в этом сезоне. Уже пострадали «ПСЖ» и «Ювентус».
Тем не менее, в первом тайме статистика зафиксировала преимущество «Баварии»: 9:4 по ударам (правда, всего 3:2 по ударам в створ) и 10:3 по созданным шансам. На второй тайм Зидан не выпустил Иско — дальше оборону «Баварии» должен был мучить Марко Асенсио. Именно это он сделал на 57-й минуте, когда Рафинья отдал корявый пас поперек поля, Васкес подхватил мяч и аккуратно выкатил его на свободного Асенсио — 1:2. «Бавария» обрушилась на ворота «Реала», Рибери вышел в лидеры вечера по ударам (4 попытки, всего по ударам 15:7), но в момент, когда обороне мадридцев стало совсем тяжеловато, свело ноги у Даниэля Карвахаля. Покинуть поле он решил не сразу, и этого «не сразу» хватило, чтобы «Реал» пришел в себя. В следующей атаке КриРо вышел из тени и даже забил, но судья его росстроил, зафиксировав игру рукой. «Это плечо!» — показывал обалдевший Роналду. Ну и напоследок крутецкий прием мяча от Марсело: