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Руди Гарсия: «Хотим доказать, что апрельская версия „Марселя“ сильнее той, которая была осенью и зимой»
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Руди Гарсия: «Хотим доказать, что апрельская версия „Марселя“ сильнее той, которая была осенью и зимой» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Марселя» Руди Гарсия перед первым матчем 1/2 финала против «Зальцбурга» отметил, что попросил своих игроков быть более дисциплинированными в определенные моменты встречи.
— Я сказал игрокам, чтобы они не стеснялись и продолжали забивать так же свободно, как они это делают, — приводит пресс-служба УЕФА слова Гарсии. — Кроме того, попросил их быть более дисциплинированными в определенные моменты матча. Ожидаем, что атмосфера будет похожа на четвертьфинал с «Лейпцигом». Мы уже доказали, что можем выигрывать противостояния, даже если пропускаем. Завтра цель одна — победа. И желательно без пропущенных голов. При этом надо помнить о том, что ответную встречу мы проводим в гостях. «Зальцбург» — очень хорошая команда, с которой мы уже встречались на групповом этапе. Они обыграли нас в Австрии (1:0), а мы не смогли одолеть их дома (0:0). Они старожилы Лиги Европы и прошли без поражений квалификацию Лиги чемпионов, вылетев только по правилу выездного гола. Кроме того, они опережают нас в рейтинге УЕФА.
Мы знаем их, они знают нас, но мы хотим доказать, что эта апрельская версия «Марселя» сильнее той, с которой «Зальцбург» встречался осенью и зимой. Надеемся, что по сумме двух встреч мы пройдем дальше Матч «Марсель» — «Зальцбург» пройдет завтра, 25 апреля, начало — 22.05 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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