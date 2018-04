Хочешь рассмешить бога… Хайнкес сделал три вынужденные замены и проиграл «Реалу»

Предсказание Переса

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес уже перед ответным четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов против «Ювентуса» предсказал, что по дороге в финал «сливочным» встретится мюнхенская «Бавария», и добавил, что в последние годы их противостояния стали в Лиге чемпионов традиционными.

В слепоте футбольного жребия есть большие сомнения, факт остается фактом — эти команды встречаются в плей-офф Лиги чемпионов уже в четвертый раз за последние семь лет. Дважды (в 2015 и 2017 годах) дальше проходили мадридцы, еще однажды (в 2012-м) удача улыбнулась немцам, выигравшим в серии послематчевых пенальти. К слову, в двух случаях из трех командам не хватало 180 минут для того, чтобы выявить победителя.

Для обоих клубов борьба во внутреннем первенстве, по сути, завершена, но по разным причинам — «Бавария» безусловный лидер бундеслиги, тогда как «Реал» в примере лишь третий и выше второго места уже не поднимется. Провал в чемпионате Испании может стоить наставнику мадридцев Зинедину Зидану поста главного тренера, поэтому противостояние с «Баварией» для него не только последний шанс спасти сезон (и выиграть титул), но и сохранить рабочее место.

Матч посетили многие звездные персоны. Например, экс-полузащитник «Баварии» Михаэль Баллак

At the #AllianzArena

@FCBayern @ChampionsLeague

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес выбрал против «сливочных» максимально агрессивную расстановку, которую себе можно только представить. На поле с первых минут вышли пятеро, по большому счету, так или иначе нападающих. Понятно, что Франк Рибери Арьен Роббен формально числятся крайними полузащитниками, но степень угрозы, которая от них исходит, как минимум сопоставима. Также в стартовом составе появились Роберт Левандовски Томас Мюллер и Хамес Родигес.

🔜

Наследник Лама и везунчик Марсело

Планы Хайнкеса были разрушены уже на старте встречи — сверхмовированный забить своему бывшему клубу Роббен получил очередную травму (сколько их было за его карьеру?) и на 8-й минуте уступил место на поле куда менее креативному Тьяго Алькантаре. А в середине первого тайма немецкому специалисту пришлось совершить вторую вынужденную замену — повреждение получил еще и Жером Боатенг (вместо него вышел Никлас Зюле). При этом несмотря на травмы сразу двоих футболистов «Баварии» за полчаса, грубой игру никак не назовешь.

С первых минут хозяева завладели мячом, а при его потере включали прессинг большими силами на чужой половине поля и не позволяли «сливочным» выходить из обороны через пас. В результате испанцам приходилось второпях избавляться от мяча, надеясь на то, что Роналду, Иско или Васкес зацепятся за него впереди. Португалец в отсутствие в стартовом составе Карима Бензема Гарета Бэйла (оба остались на скамейке запасных) вышел на острие, тогда как его молодые скоростные партнеры расположились по флангам.

К середине первого тайма запал немцев начал сходить на нет, и уже стало казаться, что запланированный наскок не удался. Гости регулярно переходили середину поля и стали доставлять мяч в штрафную Свена Ульрайха. Но стоило «сливочным» утратить бдительность в обороне, как наследник Филиппа Лама Йозуа Киммих совершил великолепный рывок по правому флангу, выскочил на ударную позицию и, перехитрив Кейлора Наваса , вместо ожидаемой передачи сильно пробил в створ — 1:0.

#Kimmich gol na 1-0 ⚽ #FCBRMA #FCBayern #RealMadrid #gif pic.twitter.com/SEVHe5WusS — Jolanta Zasępa (@polazas) 25 апреля 2018 г.

Пропущенный мяч деморализовал гостей, и до перерыва они создали у ворот Ульрайха только один голевой момент. Да и тот не был бы таковым, если бы приложившийся к мячу Марсело не попал точнехонько в дальний нижний угол. Ульрайх удара явно не ожидал, и упал как-то неловко, даже не выставив руки. Немцы к голу были ближе, чем их оппоненты, но реализовать свои моменты не смогли, и на перерыв команды ушли при равном счете — 1:1.

That is a strike by a Left Back and not a centre forward. Shades of Roberto Carlos right there. Marcelo you Brazillian genius. #FCBRMA #HalaMadrid pic.twitter.com/093L0efLjK — Zean (@ZeanN7) 25 апреля 2018 г.

Несмотря на удачный результат, игра испанцев в атаке не могла устроить Зидана, и в перерыве он выпустил вместо Иско более скоростного и склонного находить свободные зоны Марко Асенсио . И уже через 10 минут ставка сыграла. Испанец поймал на ошибке Рафинью, перехватил мяч в середине поля и вместе на двоих с Васкесом организовал мгновенную контратаку, которую красиво завершил техничным ударом мимо Ульрайха. Это был третий удар гостей в створ.

Marco #Asensio Goal HD — Bayern Munich 1-2 Real Madrid 25.04.2018#BayernRealMadrid #BayernMunich #UCL #ChampionsLeague #RealMadrid #Cristiano #Ronaldo #FCBayern #FCBRMA #HalaMadrid pic.twitter.com/AnJH8kRi1P — Football Addict (@FootballAdictt) 25 апреля 2018 г.

Терять «Баварии» было уже нечего, и немцы заперли соперника на его половине поля. Особо опасен был Рибери. Несколько раз он выходил на ударную позицию, но реализовать предоставленные возможности не смог. Правда, после травмы игравшего против него Дани Карвахаля в эту зону опустился Васкес, и левый фланг немцев стал обращать на себя внимание значительно реже.

Здесь надо еще отметить дерзость Зидана. Не каждый, выигрывая в гостях в полуфинале Лиги чемпионов, вместо получившего травму защитника выпустит нападающего, а Зизу решился — на замену Карвахалю вышел Бензема. И сходу упустил убойный момент.

Еще пару голевых возможностей упустил Томас Мюллер. За 15 минут до финального свистка Хайнкесу пришлось внести третье изменение — Хави Мартинес не смог продолжить игру, и вместо него вышел Корентин Толиссо.

В концовке «Бавария» силилась отыграться, но не смогла перебороть себя и соперника и сравнять счет. «Реал» выиграл в Мюнхене со счетом 2:1, повторив результат прошлого сезона. Но расслабляться мадридцам рано. Год назад «Бавария» сумела отыграться на выезде и уступила лишь в овертайме.

Этот матч стал первым для Роналду в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, когда ему не удалось отличиться. Это тем удивительнее, что «Бавария» для него — любимый «клиент». В трех предыдущих встречах он отправил в ворота мюнхенцев аж семь мячей. В этом матче ему также удалось забить, но за мгновение до того арбитр Бьорн Куйперс разглядел у португальца игру рукой.

Ronaldo thought he'd scored, but it was ruled out because he controlled the ball with his arm before firing into the bottom corner. #CR7 hasn't had many touches today, but he's always a threat. #RealMadrid #FCBayern #FCBRMA #UCL pic.twitter.com/N0nFhWmwAn — Jason Foster (@JogaBonito_USA) 25 апреля 2018 г.