Пока мы спали: госпитализация Азнавура, рейдеры в Сиэтле, дисквалификация Крущельницкого

Российская сторона все-таки признала обвинения в адрес керлингиста Александра Крушельницкого МИД России заявил о рейдерском захвате здания генконсульства в американском Сиэтле; шансонье Шарль Азнавур госпитализирован в Петербурге; крупнейшие Telegram-каналы опровергли обвал просмотров — пока мы спали, в России и в мире произошло много событий. PRIMPRESS рассказывает о самых заметных новостях в традиционном утреннем дайджесте.

Признали обвинения

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев рассказал о дисквалификации Александра Крушельницкого за употребление мельдония. Его слова приводит ТАСС

«На сегодняшний день мы можем говорить, что дисквалификация все-таки будет. Наша задача сделать так, чтобы она была минимальной. Если все же расследование, которое мы не прекращаем, поможет найти виновного, то будут велики шансы оправдать Крушельницкого и бороться за восстановление его в правах на Олимпиаде», — сказал Свищев.

Глава ФКР рассказал, что 26 апреля проведет встречу с главой Всемирной федерации керлинга (WCF) Кейт Кейтнесс во время чемпионата мира в Эстерсунде. По его словам, в этот же день российская сторона предоставит документы в CAS для ознакомления противоположной стороной.

16 марта WCF потребовала дисквалифицировать Крушельницкого. В организации посчитали, что необходимо отстранить спортсмена от соревнований на четыре года.

На Олимпийских играх 2018 года в организме Крушельницкого был обнаружен мельдоний. Из-за этого он и его партнерша Анастасия Брызгалова были лишены бронзовых медалей в дабл-миксте. Сам спортсмен настаивает на том, что не принимал запрещенный препарат. Он допустил, что мельдоний ему могли подсыпать.

Рейдерский захват

Власти США начали захват комплекса зданий российского Генерального консульства в Сиэтле. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила в своем Facebook.

«Редкое зрелище — государственный рейдерский захват», — написала она.

Ранее 25 апреля представители США проникли в резиденцию генерального консула России в Сиэтле (штат Вашингтон). Как рассказал агентству ТАСС источник в российской дипмиссии, американцы взломали замок и проникли внутрь здания. Заведующий консульским отделом посольства России в США Николай Пукалов прокомментировал инцидент, заявив, что российская сторона расценивает его как «нарушение всех дипломатических и консульских конвенций, а также законодательства США, охраняющего право частной собственности».

Администрация США предписала до 24 апреля освободить резиденцию генконсула в Сиэтле, которая является собственностью России.

26 марта власти США в качестве реакции на «дело Скрипалей» объявили персонами нон грата 60 представителей России, а также закрыли российское генконсульство в Сиэтле и предписали консулу покинуть страну до 25 апреля. Российских дипломатов выслали также 27 европейских стран. Москва приняла зеркальные меры.

Увезли с репетиции

Французский шансонье Шарль Азнавур попал в больницу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает kp.ru.

«Действительно, сегодня Шарль Азнавур очень плохо себя почувствовал. Прямо с репетиции его увезли в одну из городских больниц, он пройдет полное обследование», — рассказали организаторы концерта артиста, который должен был состояться в среду.

Выступление Азнавура состоится в следующем году в концертном зале «Октябрьский».

«Уважаемые зрители, концерт Шарля Азнавура переносится на 9 апреля 2019 года по состоянию здоровья артиста. Билеты с датой 25 апреля 2018 года действительны 9 апреля 2019 года. Билеты подлежат возврату в кассы БКЗ. Возврат электронных билетов производится через сайты операторов», — говорится на сайте площадки.

Шарль Азнавур — французский исполнитель армянского происхождения. Проживает в Швейцарии.

Никаких обвалов

Представители популярных Telegram-каналов опровергли данные компании «Медиалогия», которая сообщала об обвале просмотров в мессенджере. Совместное заявление авторов опубликовано на канале «Беспощадный пиарщик».

В обращении исследование «Медиалогии» называют «манипуляцией общественного сознания». По мнению авторов крупнейших каналов, данные, изложенные в аналитическом материале, совершенно не совпадают с реальными показателями.

Вместо падения просмотров руководители пабликов увидели повышенную активность пользователей после сообщений о блокировке Telegram. «Несмотря на то что апрель не окончен, наша статистика из TGStat свидетельствует, что этот месяц будет для большинства каналов не хуже, а то и лучше, чем предыдущие месяцы», — говорится в заявлении.

Обращение подписали представители «Беспощадного пиарщика», «Караульного», «Бойлерной», Ortega и других популярных каналов в Telegram.

Ранее компания «Медиалогия» опубликовала результаты исследования аудитории мессенджера Telegram, из которого сделала вывод, что сервис значительно потерял в просмотрах после блокировки на территории России. Если верить экспертам, сотня самых популярных каналов в мессенджере на 23 апреля потеряла 23 процента просмотров.