СМИ Финляндии: нерешительность Запада играет России на руку

СМИ следят за подготовкой России к проведению Чемпионата мира по футболу, который начнется в июне. Бесспорно, возможность купить и пить алкоголь на стадионе — важный вопрос любого спортивного мероприятия, который, конечно, интересует болельщиков. Марьо Някки, корреспондент государственной финской телерадиокомпании в России, пишет, что организаторы спортивных соревнований в России часто находят различные лазейки, чтобы продавать алкоголь в местах проведения спортивных мероприятий.

Однако на Чемпионате мира болельщиков не будет мучить жажда, «поскольку МВД России дало исключительное разрешение продавать пиво на матчах», и таким образом «иностранным туристам на соревнованиях будет обеспечен максимальный комфорт», подчеркивает журналистка («Юле», 20.04).

Йенни Йесканен уделила особое внимание миру российского балета и, в частности, Академии русского балета имени Вагановой, которая описывается в статье как «одно из лучших и самых известных балетных училищ в мире, известное также своей дисциплиной». Журналистка пишет, что опозданий здесь не терпят, одежда должна быть чистой и опрятной, к преподавателю обращаются на «Вы». Учащихся могут обзывать, а их внешний вид могут открыто критиковать. Ученик академии финн Марко Юусела тем не менее говорит, что таким образом преподаватели хотят только помочь, а оскорбления прекратятся, если будешь больше работать над собой («Хельсингин саномат», 23.03).

В отдельной статье Йенни Йесканен добавляет, что, по мнению преподавателей, в российских балетных кругах поводов для проведения кампании #MeToo нет. Скандал с балериной Анастасией Волочковой, которая назвала Большой театр «большим борделем», считают надуманным («Хельсингин саномат», 23.03).

СМИ по-прежнему критически оценивают внешнеполитические акции России. «Вероятно, главный современный пример обеления лжи можно увидеть в действиях России в международной политике. Если верить министру иностранных дел России Сергею Лаврову, Россия не участвует в войне на востоке Украины, не сбивала пассажирский самолет MH17 и не отравляла Скрипалей, — пишет исследователь и доктор философии Рику Кески-Рауска. — Из-за нерешительности Запада образ России стал масштабнее, чем он есть на самом деле. Благодаря легким победам Россия оказалась на том же пути, что и одно цивилизованное государство Центральной Европы в 30-е годы».

По мнению исследователя, Финляндии нельзя закрывать глаза на происходящее — в том числе и из-за ее географического положения («Ууси Суоми», 22.04).

Остается актуальной тема двусторонних отношений России и Финляндии. По мнению газеты «Хельсингин саномат», для поддержания хороших отношений стран важны и впечатления от страны обычных граждан. «Впечатления отдельных людей и семей оказывают особое влияние на отношения стран-соседей, и это важно в том числе и в тяжелые экономические периоды. И очень полезно для обеих стран», — отмечается в редакционной статье («Хельсингин саномат», 22.04).

Российский хоккей также остается в поле зрения журналистов. В интервью «Илта-саномат» легендарный тренер «Красной машины» Вячеслав Фетисов рассказывает о патриотическом настрое российских хоккеистов, для которых даже разногласия с тренером не мешают искреннему стремлению с гордостью выходить на лед в форме, на которой написано название родной страны («Илта-саномат», 25.04).

В статье о свалках Подмосковья и проблемах экологии России Пекка Хакала пишет, что экологов-активистов в России не любят, и Кремль знает их всех в лицо. По его словам, «старые проказники из КГБ убеждены», что протесты граждан страны — происки вражеского Запада, который стремится нарушить целостность российского общества и нанести урон государственным структурам. Корреспондент, тем не менее, надеется на лучшее — ведь протесты легче всего прекратить, избавившись от проблем, из-за которых они начались, в данном случае — экологических («Хельсингин Саномат», 21.04).