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Рамос: «Все ждут, что „Реал“ будет постоянно побеждать со счетом 3:0, но это сложно»
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Рамос: «Все ждут, что „Реал“ будет постоянно побеждать со счетом 3:0, но это сложно» 

SPORT24.ru 1 час назад
Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился впечатлениями от гостевой победы над «Баварией» (2:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. На старте матча. В середине первого тайма Йозуа Киммих в контратаке поразил ворота Кейлора Наваса и открыл счет. Спустя пять минут мюнхенцы лишились второго игрока — травму получил Жером Боатенг. «Реалу» удалось отыграться в конце первого тайма, дальним ударом забил Марсело. А в начале второго тайма вышедший на замену Марко Асенсио вывел мадридцев вперед.
«Все ждут, что «Реал» будет постоянно побеждать со счетом 3:0, однако это сложно. «Бавария» — великолепная команда, я очень уважаю ее. Еще ничего не сделано. Нужно отметить работу Лукаса Васкеса, а также Асенсио, он очень важен для команды», — приводит слова Рамоса Marca.
Ответный матч пройдет 1 мая в Мадриде.
Видеообзор матча «Бавария» — «Реал».
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