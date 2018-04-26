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Серхио Рамос: Мы должны сохранять спокойствие и проявлять полное уважение к «Баварии»
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Серхио Рамос: Мы должны сохранять спокойствие и проявлять полное уважение к «Баварии» 

Советский спорт 36 минут назад
— Это были отличный стадион и отличная игра. Несмотря на два пропущенных мяча, «Бавария» превосходно сыграла в защите. Болельщики ждали, что мы выиграем со счетом 3:0, но это было очень сложно сделать.
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Еще ничего не закончилось. Мы еще ничего не сделали. Мы должны сохранять спокойствие и проявлять полное уважение к немецкой команде, — цитирует Рамоса Marca.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Добавим, что ответная встреча пройдет в Мадриде 1 мая.
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