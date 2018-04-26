Серхио Рамос: Мы должны сохранять спокойствие и проявлять полное уважение к «Баварии»

— Это были отличный стадион и отличная игра. Несмотря на два пропущенных мяча, «Бавария» превосходно сыграла в защите. Болельщики ждали, что мы выиграем со счетом 3:0, но это было очень сложно сделать.

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Еще ничего не закончилось. Мы еще ничего не сделали. Мы должны сохранять спокойствие и проявлять полное уважение к немецкой команде, — цитирует Рамоса Marca.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Добавим, что ответная встреча пройдет в Мадриде 1 мая.