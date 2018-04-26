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Глава Паралимпийского комитета России будет переизбран на следующий срок
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Глава Паралимпийского комитета России будет переизбран на следующий срок 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин будет переизбран на новый срок, сообщает ТАСС.
Об этом будет объявлено на отчетно-выборной конференции организации, которая состоится 26 апреля. Лукин является единственным кандидатом на пост главы ПКР.
Лукин возглавляет Паралимпийский комитет России с 1997 года. Отмечается, что он может продолжить работу на данной должности до тех пор, пока организация не будет восстановлена в статусе.
"Возможно, это связано с тем, что люди подспудно понимают, что мы пока еще в особом сложном положении. Сложилась определенная команда, которая обладает опытом взаимодействия, переговорными механизмами.
Предполагаю, что люди посчитали рациональным довести эту работу до конца. Но отмечу, что по правилам кандидаты могут дозаявиться уже на конференции", — сказал Лукин.
Ранее Лукин сообщил, что Международный паралимпийский комитет (МПК) не будет затруднять процесс восстановления российской организации в статусе.
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