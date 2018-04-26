Владимир Лукин будет переизбран главой Паралимпийского комитета России

МОСКВА, 26 апреля. / ТАСС /. Отчетно-выборная конференция Паралимпийского комитета России (ПКР) пройдет в четверг в подмосковном Подольске. Единственным кандидатом на пост президента ПКР является его нынешний глава Владимир Лукин

В повестке дня конференции — доклад Лукина об итогах работы ПКР за последние четыре года, избрание президента и президиума ПКР, награждение ведомственными наградами. Президент ПКР также расскажет об итогах прошедшего накануне заседания исполнительного комитета организации. Члены ПКР обсудят концепцию подготовки к Паралимпийским играм 2020 года, которые пройдут в Токио.

По словам возглавляющего паралимпийский комитет страны с 1997 года Лукина, он не ожидал, что окажется единственным кандидатом. Его кандидатуру выдвинули региональные федерации и Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Также не зарегистрировано новых кандидатур на посты генерального секретаря организации, который сейчас занимает пятикратный паралимпийский чемпион Андрей Строкин, и председателя исполкома, которым является первый вице-президент ПКР Павел Рожков

Лукину предложено довести работу по восстановлению членства ПКР до конца

"Возможно, это связано с тем, что люди подспудно понимают, что мы пока еще в особом сложном положении. Сложилась определенная команда, которая обладает опытом взаимодействия, переговорными механизмами. Предполагаю, что люди посчитали рациональным довести эту работу до конца. Но отмечу, что по правилам кандидаты могут дозаявиться уже на конференции", — рассказал ТАСС Лукин.

Членство ПКР в Международном паралимпийском комитете (МПК) было приостановлено в августе 2016 года на основании выводов независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном о существовавшей в России на ведомственном уровне допинговой системе. Для восстановления паралимпийского движения России необходимо признать выводы из доклада Макларена и восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Российские паралимпийцы не смогли принять участие в летних Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, а на зимних Играх в южнокорейском Пхёнчхане выступили в неполном составе. Лукин напомнил, что из 69 пунктов дорожной карты ПКР выполнил 67, причем два пункта выходят за рамки компетенции национального паралимпийского комитета.

Отчетно-выборная конференция ПКР пройдет в ДК «Октябрь» Подольска, начало работы конференции — 11:00 мск.