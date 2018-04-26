​Рамос: «Нужно завершить начатое на домашнем поле»

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос доволен результатом матча с «Баварией» (2:1), но считает, что у его команды ещё осталась работа.

"Это был большой матч — Лига чемпионов на великолепном стадионе. Нам удалось забить дважды и сохранить компактность линий в центре поля и в обороне", — отметил Рамос в беседе с корреспондентом.

"Возможно, кто-то хотел, чтобы мы победили 3:0, но наш сегодняшний соперник был силён. Ничего ещё не решено, мы должны довершить начатое дома. Сделать то же самое на своём поле".

Ответный поединок между «Реалом» и «Баварией» состоится во вторник, 1 мая.