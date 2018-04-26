«Бавария» — «Реал» — 1:2. 25.04.2018. Обзор прессы

«Мадрид Зидана — ужас Европы»

«Реал» сделал это снова. Он снова одержал победу на самом сложном поле в Европе: «сливочные» в третий раз уезжают с «Альянц Арены» с победой. Первая была с Анчелотти и ещё две — с Зиданом. В этом розыгрыше Лиги чемпионов «Реал» обыграл на выезде «Боруссию», АПОЭЛ, «ПСЖ», «Ювентус» и теперь ещё «Баварию». Не получилось уехать победителями лишь с «Уэмбли»: тогда подопечные Зидана проиграли 1:3», — восхищается «Реалом» журналист Marca.

«Реал стал ещё ближе к Киеву»

«После победы в Мюнхене «Реал» стал ближе к финалу в Киеве. Окончательно это решится 1 мая на «Бернабеу», стадионе, который в этом сезоне стал хорошим «домом» для других команд: все мы помним домашнее поражение «Реала» с «Ювентусом». «Бавария» попробует выложиться по максимуму, и даже в этом матче Мюнхен заслужил гораздо большего. Они играли лучше, просто не могли забить. А «Реалу» совсем немного повезло, и «сливочные» одержали победу на вес золота», — размышляет журналист Mundo Deportivo.

«Чёрный зверь по имени Асенсио»

В Мюнхене уже долгое время «Реал» называют «Чёрным зверем Мадрида». Они даже продают шарфы с этой фразой на испанском языке. В этот раз «Бавария» нашла зверя, одетого в чёрного: Марко Асенсио. Он был слишком хорош этим вечером», — пишет колумнист AS. Болельщики тоже остались под впечатлением от выступления Асенсио. «Тот момент, когда выпустил Асенсио, а он забил через 12 минут».

Больше всего смеха у болельщиков «Реала» вызвало то, что Гарет Бэйл снова сидел на скамейке. Даже мем сделали: «Как дела? Как дела у жены?»

Но и про Бензема не забыли: над ним шутят уже очень давно. «Очень близко», — написал болельщик.

Роналду не забил, что немного смутило тех, кто привык видеть от него голы в каждом матче. «Тепловая карта действий Криштиану Роналду»

«Резюме матча «Бавария» — «Реал».

После матча в Ливерпуле болельщики по всему миру вознесли Салаха до небес. И думают, что Зидану тоже стоит его бояться. «Когда впереди финал, но ты осознал, что можешь встретиться с Мо Салахом».

«Не всё ещё потеряно», — считает болельщик «Баварии».

Конечно, ведь у них есть «Баварское устрашение».