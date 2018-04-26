Хайнкес: «Оба гола „Реала“ были подарками „Баварии“

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес назвал причины поражения от ”Реала” (1:2) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

"Мы подарили им два гола, но сами создали массу моментов. У нас была серия хороших шансов, но мы их не реализовали. Мы не сдаемся, впереди еще 90 минут.

Чего нам не хватило? Мы не забивали. Тяжело было справиться с потерями Роббена и Боатенга. А перед перерывом мы пропустили очень глупый гол. На деле, оба их гола были нашими подарками.

На таком уровне нельзя допускать таких ошибок в обороне. А свои моменты нужно реализовывать увереннее", — приводит слова Хайнкеса официальный сайт УЕФА.