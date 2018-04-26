Выбежавший на поле болельщик «Баварии» чуть не сорвал футболку с Рибери 

«Реал» обыграл «Баварию» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов со счетом 2:1. Игра проходила в Мюнхене на «Альянц Арене» и после игры несколько болельщиков выбежали на поле, чтобы пообщаться со своими любимыми игроками.
Как сообщает The Mirror, один из фанатов попытался сфотографироваться с хавбеком «Баварии» Франком Рибери, после чего попытался снять с игрока игровую футболку, в результате чего чуть не повалил французского полузащитника на газон. После этого болельщика схватила служба охраны стадиона.
Фанаты также пытались привлечь к себе внимание игроков «Реала» Серхио Рамоса, Тони Крооса и Криштиану Роналду. При этом в борьбе с охранниками подбежавший к Роналду болельщик лишился верхней одежды и продолжил убегать от стюардов голым.