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Роналду прервал 11-матчевую результативную серию в Лиге Чемпионов
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Роналду прервал 11-матчевую результативную серию в Лиге Чемпионов
Soccer News
1 час назад
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Soccer News
До вечера среды в текущем розыгрыше ЛЧ 33-летний бомбардир еще не уходил с поля без забитого мяча. С учетом же прошлогоднего финала турнира португалец в 11-ти играх подряд отметился в воротах соперников забитыми мячами 17 раз.
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