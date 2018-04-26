Роналду прервал 11-матчевую результативную серию в Лиге Чемпионов

До вечера среды в текущем розыгрыше ЛЧ 33-летний бомбардир еще не уходил с поля без забитого мяча. С учетом же прошлогоднего финала турнира португалец в 11-ти играх подряд отметился в воротах соперников забитыми мячами 17 раз.