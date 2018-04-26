​Зидан: «Асенсио создал разницу»

"Мы потеряли Иско и Карвахаля, но Асенсио вышел и создал разницу", — отметил Зидан в интервью после игры. «То, что он сыграл хорошо, не удивляет меня. Он создан для того, чтобы менять ход встречи, он быстр, у него поставленный удар. Марко вышел на поле и быстро вошёл в игру. Я доволен им и его товарищами по команде».

После победы в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (2:1), мадридский «Реал» готовится встретить «Баварию» на «Сантьяго Бернабеу» 1 мая. Начало матча в 21:45 МСК.