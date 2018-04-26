Ещё
​Зидан: «Асенсио создал разницу»
Далее:
Читайте также:
Ещё

​Зидан: «Асенсио создал разницу» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан отметил игру полузащитника Марко Асенсио в матче с «Баварией».
"Мы потеряли Иско и Карвахаля, но Асенсио вышел и создал разницу", — отметил Зидан в интервью после игры. «То, что он сыграл хорошо, не удивляет меня. Он создан для того, чтобы менять ход встречи, он быстр, у него поставленный удар. Марко вышел на поле и быстро вошёл в игру. Я доволен им и его товарищами по команде».
После победы в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (2:1), мадридский «Реал» готовится встретить «Баварию» на «Сантьяго Бернабеу» 1 мая. Начало матча в 21:45 МСК.
Евро-футбол.Ру: последние новости
"Кристал Пэлас" может приобрести Дендонкера Асенсио: "Реалу" нужно было терпеть и ждать" ​Рамос: "Нужно завершить начатое на домашнем поле"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото31
Стало известно о судьбе Крушельницкого22
«Бавария» дома проиграла «Реалу»1
Липницкая удивила откровенным фото9
Как выглядит победившая всех гимнастка13
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
03:38
Российская гимнастка покорила весь мир
Летние виды спорта
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение