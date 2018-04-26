Ещё
​Венгер: «Моя следующая цель — работа в другом топ-клубе»
Далее:
Читайте также:
Ещё

​Венгер: «Моя следующая цель — работа в другом топ-клубе» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подтвердил, что не думает о завершении тренерской карьеры.
"Надеюсь, это не последние еврокубковые матчи, ведь моя цель состоит в том, чтобы и в дальнейшем играть в Европе", — заявил Венгер на предматчевой пресс-конференции. «У меня не было перерыва в течение последних 35 лет. Сейчас я похож на парня, который играет в русскую рулетку каждый день, и внезапно теряет своё оружие. Будет ли мне его не хватать? Посмотрим.
Я не могу себе представить, что перестану работать. В данный момент я работаю. Мог бы я взять отдых на год, как Гвардиола? Что же, 365 дней — это долго».
Напомним, что ранее «Арсенал» объявил о том, что этот сезон станет последним для Арсена Венгера на "Эмирейтс". Впереди специалиста ждут полуфинальные матчи Лиги Европы и оставшиеся игры АПЛ.
Евро-футбол.Ру: последние новости
"Кристал Пэлас" может приобрести Дендонкера Киммих: "Очень жаль, что Роббен ушёл так рано" Агент Верету: "Наполи"? Мой клиент счастлив во Флоренции"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото31
Стало известно о судьбе Крушельницкого22
«Бавария» дома проиграла «Реалу»1
Липницкая удивила откровенным фото9
Как выглядит победившая всех гимнастка13
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
03:38
Российская гимнастка покорила весь мир
Летние виды спорта
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение