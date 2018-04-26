​Венгер: «Моя следующая цель — работа в другом топ-клубе»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подтвердил, что не думает о завершении тренерской карьеры.

"Надеюсь, это не последние еврокубковые матчи, ведь моя цель состоит в том, чтобы и в дальнейшем играть в Европе", — заявил Венгер на предматчевой пресс-конференции. «У меня не было перерыва в течение последних 35 лет. Сейчас я похож на парня, который играет в русскую рулетку каждый день, и внезапно теряет своё оружие. Будет ли мне его не хватать? Посмотрим.

Я не могу себе представить, что перестану работать. В данный момент я работаю. Мог бы я взять отдых на год, как Гвардиола? Что же, 365 дней — это долго».