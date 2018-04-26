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Отец игрока «Спартака» заказал сыну бронзовую скульптуру
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Отец игрока «Спартака» заказал сыну бронзовую скульптуру 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Отец нападающего московского "Спартака" Педро Роши заказал своему сыну бронзовую скульптуру в полный рост, сообщает "Советский спорт".
По информации Globo Esporte, статуя изображена в форме «Гремио» с номером «32» на спине, под которым Роша выступал за бразильскую команду.
Вес скульптуры составляет 200 кг, а его высота достигает 183 сантиметров.
Отмечается, что семья футболиста обсудит с руководством «Гремио» место расположения статуи.
Педро Роша перешел в «Спартак» летом 2017 года. До этого он в течение трех лет выступал за «Гремио», в составе которого он стал обладателем Кубка Бразилии 2016 года.
В текущем сезоне чемпионата России Роша сыграл за «Спартак» 11 матчей, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи.
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