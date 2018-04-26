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Хамес Родригес: «Бавария» создала четыре-пять моментов, а «Реал» всего два, но оба использовал"
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Хамес Родригес: «Бавария» создала четыре-пять моментов, а «Реал» всего два, но оба использовал" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес считает, что результат первого полуфинального матча Лиги чемпионов против "Реала" не совсем отражает реальное соотношение сил. Мадридский клуб добился гостевой победы со счетом 2:1. Ответная игра состоится 1 мая в столице Испании.
— Они имели два момента и дважды забили, у нас было четыре или пять шансов, но мы отличились всего раз, — цитирует официальный сайт Лиги чемпионов Родригеса. — Такое бывает, но у нас есть неделя, чтобы подготовиться ко второму матчу.
Бавария — Реал
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