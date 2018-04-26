Хамес Родригес: «Бавария» создала четыре-пять моментов, а «Реал» всего два, но оба использовал"

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес считает, что результат первого полуфинального матча Лиги чемпионов против "Реала" не совсем отражает реальное соотношение сил. Мадридский клуб добился гостевой победы со счетом 2:1. Ответная игра состоится 1 мая в столице Испании.

— Они имели два момента и дважды забили, у нас было четыре или пять шансов, но мы отличились всего раз, — цитирует официальный сайт Лиги чемпионов Родригеса. — Такое бывает, но у нас есть неделя, чтобы подготовиться ко второму матчу.

Бавария — Реал