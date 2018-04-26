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Каниджа: «Месси может только достичь уровня Марадоны, но не превзойти его»
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Каниджа: «Месси может только достичь уровня Марадоны, но не превзойти его» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Известный в прошлом аргентинский футболист Клаудио Каниджа сравнил нынешнего лидера атак своей сборной Лионеля Месси с одним из лучших игроков в истории футбола Диего Марадоной.
"Их сравнивать не сложно. Если Месси выиграет Чемпионат Мира с Аргентиной, то это сравнение будет зависеть от того, как он победит. Если он сделает это как великий игрок, как Диего в 86-м году, многие будут думать, что он может соответствовать ему, но никогда не превзойти его.
Марадона — самый невероятный и необычный игрок, которого я видел. Месси в некоторых компонентах более стабилен, но то, что сделал Марадона, не повторил никто. Я бы только поставил Пеле с ним в один ряд, но и то только из-за того, что о нем говорят другие. Я же его игры не видел", — цитирует бывшего футболиста Don Balon.
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