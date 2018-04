JW: «Я даже рад, что мы не поедем в Даллас и сможем разобраться с проблемами»

Йеспер JW Вексель выразил недовольство последними результатами Fnatic. После двух поражений от G2 Esports он опубликовал два гневных твита, в которых отметил, что сейчас коллектив играет просто ужасно. На DreamHack Masters Marseille 2018, который завершился 22 апреля, команда заняла 3-4 место.

i dont understand how we are losing these f**king matchesssssssssssssss — Jesper Wecksell (@jwCSGO) 25 апреля 2018 г. Я не понимаю, как мы проигрываем эти [чертовы] матчи

Its insane how freaking bad we are atm.. Im kinda glad we failed to qualify for Dallas so we can actually figure shit out.. Sorry for being a huge disappointment lately >_