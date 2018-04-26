Майк Бэбкок: В таких играх хочется создавать моменты, которые будешь помнить

— Хочется, чтобы такие моменты были в жизни. Все не запомнишь, но такие матчи останутся в памяти. В таких играх хочется создавать моменты, которые будешь помнить. У нас есть шанс создать такие воспоминания.

Фредерик Андерсен : Нас ждет такое же давление, какое мы испытывали в двух последних матчах