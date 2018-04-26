Майк Бэбкок: В таких играх хочется создавать моменты, которые будешь помнить 

— Хочется, чтобы такие моменты были в жизни. Все не запомнишь, но такие матчи останутся в памяти. В таких играх хочется создавать моменты, которые будешь помнить. У нас есть шанс создать такие воспоминания.
Фредерик Андерсен: Нас ждет такое же давление, какое мы испытывали в двух последних матчах
У нас хорошая команда, ребятам нравится играть друг с другом, — приводит слова Бэбкока официальный сайт НХЛ Напомним, что «Брюинз» вели в серии 3-1, но уступили в последних двух встречах, позволив «Мэйпл Лифс» сравнять счет. Заключительный матч противостояния состоится в Бостоне в четверг и начнется в 02:30 по московскому времени.