Магомед Митришев: Урал» сейчас на ходу, нужно дать им бой

— Впереди у вас встреча с «Уралом, который также недавно обыграл »Спартак» … — Сейчас сложно играть против любой команды. Считаю, что уровень нашего чемпионата вырос даже по сравнению с прошлым сезоном. Нет легких соперников и проходных встреч. «Урал» и вовсе сейчас на ходу. Нужно дать им бой.

— Затем у вас кавказское дерби с «Анжи», который борется за выживание. Вы ранее выступали за махачкалинцев — для вас эта встреча будет особенной? — Игры с «Анжи» — это дерби, и этим все сказано. Я провел часть своей карьеры в махачкалинском клубе, это команда для меня родная, я знаю оттуда многих людей. В любом случае, желаю «Анжи», чтобы они справились с этой непростой ситуацией.