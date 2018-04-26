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Магомед Митришев: Урал» сейчас на ходу, нужно дать им бой
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Магомед Митришев: Урал» сейчас на ходу, нужно дать им бой 

Советский спорт 2 часа назад
— Впереди у вас встреча с «Уралом, который также недавно обыграл »Спартак»… — Сейчас сложно играть против любой команды. Считаю, что уровень нашего чемпионата вырос даже по сравнению с прошлым сезоном. Нет легких соперников и проходных встреч. «Урал» и вовсе сейчас на ходу. Нужно дать им бой.
— Затем у вас кавказское дерби с «Анжи», который борется за выживание. Вы ранее выступали за махачкалинцев — для вас эта встреча будет особенной? — Игры с «Анжи» — это дерби, и этим все сказано. Я провел часть своей карьеры в махачкалинском клубе, это команда для меня родная, я знаю оттуда многих людей. В любом случае, желаю «Анжи», чтобы они справились с этой непростой ситуацией.
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