Александр Пашков: Массовость армейского призыва вызывает у меня вопросы 

Этот этап Еврохоккейтура откроется сегодня матчем россиян с финнами. Игра в Хельсинки начнется в 18:30 мск.
— После трех поражений на Чешских играх в сборную России приглашены 11 игроков из ЦСКА и четыре из «Ак Барса». Удивлены? — В принципе в Новогорск вызвана новая полноценная команда — 15 хоккеистов. И это связано с тем, что на Чешских играх мы потерпели три поражения, то есть перемены просто напрашивались. Налицо кадровая импровизация. Во многом она связана с появлением новых лиц в тренерском штабе. Как объяснить странноватую пропорцию «одиннадцать к четырем», учитывая, что «Ак Барс» без особых проблем обыграл ЦСКА в финале Кубка Гагарина? Наверное, она вызвана тем, что в Казани результат в первую очередь сделали легионеры, тогда как в армейском клубе на первых ролях все-таки были российские хоккеисты. С другой стороны, форма армейцев вызывает вопросы — в финале и они, и их клуб не раскрыли свой потенциал. Иначе говоря, массовость армейского призыва вызывает у меня вопросы, — сказал Пашков.