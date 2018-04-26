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«Спартак» в течение двух лет вернется в розыгрыш Единой лиги ВТБ
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«Спартак» в течение двух лет вернется в розыгрыш Единой лиги ВТБ 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Чемпион Европы 2007 года и двукратный победитель Евролиги Захар Пашутин объявил о возвращении петербургского "Спартака" в список участников Единой лиги ВТБ. По его словам, клуб вернется в элиту российского баскетбола в течение двух лет.
"Я рад вернуть в клуб, в котором начинал свою профессиональную карьеру. Перестановки в команде будут глобальные. Попробуем взять ребят с опытом, которые находятся в хорошем физическом состоянии. Они будут готовы решать самые сожные задачи.
Также очень важно, чтобы росла наша молодежь, чтобы было им с кого брать пример. У них должна быть цель попасть в основной состав, как мы в свое время стремились попасть в ленинградский «Спартак», — цитирует Пашутина газета «Известия».
В 2014 году «Спартак» покинул Единую лигу ВТБ и был расформирован. С 2015 года клуб выступал во втором дивизиона Суперлиги под названием БК «КБ». В феврале 2016 года клубу было возвращено название «Спартак».
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