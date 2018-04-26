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Создатели буклета ЧМ-2018 перепутали Нижний Новгород с Великим
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Создатели буклета ЧМ-2018 перепутали Нижний Новгород с Великим 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В паблике социальной сети, посвященной Великому Новгороду местный житель выложил фотографию буклета ЧМ-2018. Снятая страница была посвящена Нижнему Новгороду. Однако в качестве иллюстрации достопримечательности города было приведена фотография кремля в Великом Новгороде.
«Очень показательно. Сколько лет и денег было влито в презентацию россии к выборам места для чм-2018, сколько потом на всевозможные стройки с ним связанные… И что? Буклет верстают «на коленке». А ведь издающая его редакция состоит явно не из одного-двух сотрудников. И никто из этой редакции и глазом не споткнулся, судя по всему, ни на одном из этапов его подготовки… Истинно, умом Россию не понять! п.с. Поздравляю новгородцев с эксклюзивным приобщением к большому спортивному празднику!» — прокомментировал фото местный житель.
«Создатели буклета, наверное, думали, что Нижний Новгород — это название южной части Великого Новгорода. Кстати, не удивлюсь, если парочка иностранцев приедет-таки на ЧМ-2018 именно в Великий и будет всех прохожих мучать вопросами «Веар ис йур стадиум?»)» — шутит комментатор.
Фото: vk.com
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