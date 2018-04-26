Как не нужно просить повышения зарплаты

Недавно Superjob провел исследование, согласно которому за последние три года каждый второй россиянин просил прибавить ему зарплату. Чаще всего на этом настаивали люди 25-34 лет, причем с неплохой (по российским меркам) зарплатой — 55% просивших прибавку зарабатывают от 45 000 рублей. С зарплатой до 25 000 рублей доплату осмелились попросить 41% жителей нашей страны.

При этом почти четверть опрошенных (24%) не озвучивают конкретную сумму предполагаемой прибавки к зарплате. Надо ли говорить, что такие просьбы чаще всего остаются без внимания.

Для работодателя в коммерческой организации основной критерий повышения зарплаты сотруднику — объективные результаты его работы. В бюджетном учреждении на повышение могут повлиять и другие факторы: дружба и личные взаимоотношения с начальником, лояльность или принадлежность к «нужным людям», выслуга лет, авторитет и наставническое влияние на коллектив. В бизнес-среде все проще и строже: если человек приносит очевидную пользу предприятию, руководитель найдет способы его мотивировать и удержать, в том числе, и повышением заработной платы.

При обращении к руководителю за повышением зарплаты очень важна аргументация. Просьбы в стиле: «Мне нужно на 20 тысяч больше, потому что я взял кредит» или «Я теперь живу с девушкой, поэтому срочно нужно повышение», абсолютно не мотивируют работодателя пересмотреть заработную плату сотрудников. Представьте обратную ситуацию: директор приходит в цех и сообщает: «Себестоимость комплектующих существенно выросла, поэтому со следующего месяца зарплата всех рабочих снижается на 10%». Скорее всего, коллектив не воспримет это с пониманием.

Просьба о повышении зарплаты должна быть связана с выгодой, которую получит компания. Например: «Клиенты, с которыми я работаю, делают закупки в среднем на 1 млн в месяц. Если эта цифра вырастет до 1,5 млн, я могу рассчитывать на повышение?» или «Если я увеличу количество командировок в регионы и продажи по ключевым дилерам вырастут на 15% мы можем обсудить мою мотивацию на следующий год?»

Если у вас возникли семейные обстоятельства: в семье родился ребенок, вы переезжаете, заболел кто-то из близких родственников и, в связи с этим, срочно нужны деньги, правильнее просить не о повышении, а о выделении единовременной материальной помощи. Работодатели тоже люди, и вполне понимают, что с серьезными жизненными испытаниями может столкнуться любая семья.

Самая неперспективная и опасная тактика при попытке повысить себе зарплату — это шантаж, вымогательство, угроза уволиться, уйти к конкуренту. Избегайте фраз типа:

— Я уволюсь, если вы не поднимете мне зарплату;

— А меня позвали конкуренты. Мне уходить или вы будете платить мне больше?

— Вообще-то в нашей сфере среднерыночные зарплаты давно больше, чем у нас. Может мне искать другую работу?

Если вы выкручиваете руки работодателю, то в краткосрочном интервале можете получить своё. Но с высокой долей вероятности, руководитель, соглашаясь на ваши условия, сразу начинает искать замену. Кому нужен бухгалтер, угрожающий уволиться в период сдачи отчетности, или маркетолог с заявлением об увольнении за неделю до отраслевой выставки? Уходить из компании с конфликтом недальновидно — даже если вы не нуждаетесь в этом сейчас, со временем могут понадобиться и рекомендации, и репутация, и деловые связи.

С точки зрения работодателя, самый непродуктивный подход к разговору о повышении заработной платы — это аргументы из «Я-позиции». То есть в формате «Мне нужно, потому что я хочу…».

Список может быть любым:

— Я давно работаю, а вы не поднимали мне зарплату;

— Мои родители болеют, мне нужны деньги на лечение;

— Я только что въехал в новую квартиру, на ремонт нужно много денег;

— Я делаю почти всю работу в отделе, моя зарплата должна быть выше и т.д.

Если вы уверены, что заслуживаете прибавки к зарплате, идите к руководителю, но мотивируйте его выплачивать больше денег.

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