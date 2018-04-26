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Президент баскетбольного «Спартака»: конфликта с «Зенитом» не будет
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Президент баскетбольного «Спартака»: конфликта с «Зенитом» не будет 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент петербургского баскетбольного клуба «Спартак» Андрей Фетисов ответил на вопрос о том, как в Единой лиге ВТБ будут одновременно участвовать два клуба из Санкт-Петербурга. По его словам, конфликта между красно-белыми и "Зенитом" не будет.
"Спартак" — это именно ленинградский бренд, это питерский бренд с богатой историей. У меня спрашивали многие в Санкт-Петербурге, не будет ли конфликтной ситуации, как в футболе между «Зенитом» и «Спартаком». Но баскетбол — это другое.
У нас есть свои болельщики, которые уже много-много лет поддерживают команду, есть целые поколения болельщиков именно «Спартака». Конечно, мы работаем и над привлечением новой аудитории и надеемся преуспеть в этом. В Петербурге большое население, поэтому болельщиков хватит и нам, и «Зениту», — цитирует Фетисова газета «Известия».
В 2014 году «Спартак» покинул Единую лигу ВТБ и был расформирован. С 2015 года клуб выступал во втором дивизиона Суперлиги под названием БК «КБ». В феврале 2016 года клубу было возвращено название «Спартак».
Ранее сообщалось, что красно-белые намерены вернуться в Единую лигу ВТБ в ближайшие два года.
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