Президент баскетбольного «Спартака»: конфликта с «Зенитом» не будет

"Спартак" — это именно ленинградский бренд, это питерский бренд с богатой историей. У меня спрашивали многие в Санкт-Петербурге, не будет ли конфликтной ситуации, как в футболе между «Зенитом» и «Спартаком». Но баскетбол — это другое.

У нас есть свои болельщики, которые уже много-много лет поддерживают команду, есть целые поколения болельщиков именно «Спартака». Конечно, мы работаем и над привлечением новой аудитории и надеемся преуспеть в этом. В Петербурге большое население, поэтому болельщиков хватит и нам, и «Зениту», — цитирует Фетисова газета «Известия»

В 2014 году «Спартак» покинул Единую лигу ВТБ и был расформирован. С 2015 года клуб выступал во втором дивизиона Суперлиги под названием БК «КБ». В феврале 2016 года клубу было возвращено название «Спартак».

Ранее сообщалось, что красно-белые намерены вернуться в Единую лигу ВТБ в ближайшие два года.