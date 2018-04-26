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Джошуа Киммих: «Жаль, что Роббена пришлось так рано заменить»
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Джошуа Киммих: «Жаль, что Роббена пришлось так рано заменить» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник «Баварии» Джошуа Киммих выразил сожаление в связи с тем, что его партнера Арьена Роббена пришлось заменить уже на 8-й минуте матча из-за травмы. "Реал" добился гостевой победы со счетом 2:1. Ответная игра состоится 1 мая в столице Испании.
— Жаль, что Роббена пришлось так быстро заменить. Он стягивает на себя защитников и тем самым создает для меня зоны, — цитирует официальный сайт УЕФА Роббена. — Это я не к тому, что Томас плохо поработал. Он тоже создает пространство благодаря своим перемещениям.
Бавария — Реал
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