Джошуа Киммих: «Жаль, что Роббена пришлось так рано заменить»

Защитник «Баварии» Джошуа Киммих выразил сожаление в связи с тем, что его партнера Арьена Роббена пришлось заменить уже на 8-й минуте матча из-за травмы. "Реал" добился гостевой победы со счетом 2:1. Ответная игра состоится 1 мая в столице Испании.

— Жаль, что Роббена пришлось так быстро заменить. Он стягивает на себя защитников и тем самым создает для меня зоны, — цитирует официальный сайт УЕФА Роббена. — Это я не к тому, что Томас плохо поработал. Он тоже создает пространство благодаря своим перемещениям.

Бавария — Реал