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Эксперты оценили шансы сборных России и Финляндии в матче Шведских игр
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Эксперты оценили шансы сборных России и Финляндии в матче Шведских игр 

Советский спорт 1 час назад
Победа россиян в основное время оценивается коэффициентом 2,75, тогда как виктория финнов идет за 2,25.
На тотал больше 4,5 можно поставить за 1,85, такой же коэффициент на противоположный исход.
Игра в Хельсинки начнется сегодня в 18:30 мск.
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