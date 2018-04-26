Эксперты оценили шансы сборных России и Финляндии в матче Шведских игр

Победа россиян в основное время оценивается коэффициентом 2,75, тогда как виктория финнов идет за 2,25.

На тотал больше 4,5 можно поставить за 1,85, такой же коэффициент на противоположный исход.

Игра в Хельсинки начнется сегодня в 18:30 мск.