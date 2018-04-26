«Марсель» — «Ред Булл Зальцбург»: котировки на 1-й матч полуфинала Лиги Европы

Букмекеры назвали фаворита первого полуфинального матча Лиги Европы «Марсель» — «Ред Булл Зальцбург», который состоится сегодня, 26 апреля. Начало встречи запланировано на 22:05 по московскому времени.

Букмекеры считают «Марсель» фаворитом и предлагают поставить на хозяев за 1.65. Шансы «Ред Булл Зальцбург» на победу оценены коэффициентом 5.00. Поставить на ничью можно за 4.10.

По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.55, а на ТМ 2,5 гола — за 2.35.

Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.60.