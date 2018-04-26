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«Марсель» — «Ред Булл Зальцбург»: котировки на 1-й матч полуфинала Лиги Европы
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«Марсель» — «Ред Булл Зальцбург»: котировки на 1-й матч полуфинала Лиги Европы 

Чемпионат.com 54 минуты назад
Фото: Soccer News
Букмекеры назвали фаворита первого полуфинального матча Лиги Европы «Марсель» — «Ред Булл Зальцбург», который состоится сегодня, 26 апреля. Начало встречи запланировано на 22:05 по московскому времени.
Букмекеры считают «Марсель» фаворитом и предлагают поставить на хозяев за 1.65. Шансы «Ред Булл Зальцбург» на победу оценены коэффициентом 5.00. Поставить на ничью можно за 4.10.
По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.55, а на ТМ 2,5 гола — за 2.35.
Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.60.
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