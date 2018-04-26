«Ред Булл Зальцбург» тренируется в преддверии игры с «Марселем». Видео

26 апреля французский «Марсель» на «Велодроме» примет австрийский «Ред Булл Зальцбург» в первом матче полуфинала Лиги Европы.

В четвертьфинале «Марсель» обыграл «Ред Булл Лейпциг» (5:3 по сумме двух матчей), а теперь сыграет со второй командой, имеющей отношение к производителю энергетических напитков.

«Ред Булл Зальцбург» на предыдущей стадии победил римский «Лацио» (6:5 по сумме двух матчей), отыграв в ответной встрече дефицит в 2 мяча.

Победитель этой пары сыграет в финале Лиги Европы с победителем пары «Арсенал» -«Атлетико».