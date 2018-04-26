Ещё
«Ред Булл Зальцбург» тренируется в преддверии игры с «Марселем». Видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ред Булл Зальцбург» тренируется в преддверии игры с «Марселем». Видео 

Чемпионат.com 36 минут назад
26 апреля французский «Марсель» на «Велодроме» примет австрийский «Ред Булл Зальцбург» в первом матче полуфинала Лиги Европы.
В четвертьфинале «Марсель» обыграл «Ред Булл Лейпциг» (5:3 по сумме двух матчей), а теперь сыграет со второй командой, имеющей отношение к производителю энергетических напитков.
«Ред Булл Зальцбург» на предыдущей стадии победил римский «Лацио» (6:5 по сумме двух матчей), отыграв в ответной встрече дефицит в 2 мяча.
Победитель этой пары сыграет в финале Лиги Европы с победителем пары «Арсенал» -«Атлетико».
Чемпионат.com: последние новости
Прогноз на первый матч финала Кубка Гагарина Патрик Руа станет генменеджером и главным тренером клуба юниорской лиги «Квебек» Чемпион мира-2015 по снукеру Бинэм проиграл в первом раунде ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о судьбе Крушельницкого22
«Бавария» дома проиграла «Реалу»1
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото31
Как выглядит победившая всех гимнастка13
Липницкая удивила откровенным фото9
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
03:38
Российская гимнастка покорила весь мир
Летние виды спорта
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение