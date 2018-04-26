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Муса объяснил, почему не пожал Гончаренко руку при замене
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Муса объяснил, почему не пожал Гончаренко руку при замене 

SPORT24.ru 58 минут назад
Нападающий ЦСКА Ахмед Муса рассказал, почему не пожал главному тренеру Виктору Гончаренко руку при замене в домашнем матче 25-го тура РФПЛ с «Динамо», состоявшемся 9 апреля и завершившемся поражением красно-синих со счетом 1:2.
«Поверьте, это обычное недоразумение! Я просто не увидел тренера, когда уходил с поля. Был так расстроен, зол на себя, на то, что проигрывали… смотрел в одну точку и не заметил Гончаренко. То, о чем потом говорили, расстроило меня. Потому что Муса — не такой! Не такой игрок!
Когда посмотрел повтор, стало стыдно. Выглядело все ужасно. Но еще раз — я не хотел проявить неуважение. Вспомните, я шел и смотрел вниз…
Что сказал Гончаренко на скамейке и в раздевалке? На скамейке были эмоции. А после матча он спросил, почему я так поступил. Я ответил: тренер, мы проигрывали, эмоции кипели, просто ничего не видел вокруг, но вы спросите у любого, я не такой! Никогда Ахмед Муса не был недисциплинированным игроком. То, что произошло — случайность.
Конечно, я извинился, и тренер все понял. Ведь я не такой, спросите у любого. Никогда не совершу неуважительного поступка, не поставлю себя выше команды и тренера! Не осуждайте меня, про Мусу можно говорить разные вещи, но Муса уважает людей. Если вы думаете, что сделал это намеренно, вы просто не знаете, какой я человек!» — цитирует Мусу.
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