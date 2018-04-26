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Любопытный медведь «настроил» фотоловушку в национальном парке
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Любопытный медведь «настроил» фотоловушку в национальном парке 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Гималайский медведь в национальном парке «Земля леопарда» вмешался в работу автоматической камеры и изменил ракурс съемки. Любопытство животного помогло запечатлеть его на видео. Об этом сообщила пресс‐служба ФГБУ «Земля леопарда».
Косолапый продефилировал перед камерой и перешел по бревну через расщелину.
Мест, подходящих для подобных съемок, на «Земле леопарда» не так много. Мы планировали запечатлеть проход леопарда, но в объективе оказался медведь. В апреле эти звери, ранее выбравшиеся из берлог, активно исследуют территорию, ищут пропитание, едят остатки прошлогоднего желудя, побеги молодых трав
— научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда Глеб Седаш.
Зоопарк в Москве снизил цену на входной билет до 300 рублей и в связи с переходом на новый сезон изменил время открытия: с 07:30.
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