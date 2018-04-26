Блогер Варламов снова проехался по Красноярску

В своем блоге в «Живом журнале» Илья Варламов опубликовал пост под названием «Откуда в наших горлдах берется пыль?». Отвечая на этот вопрос, блогер приводит в пример Красноярск. И наконец-то объсняет, почему в Красноярске обычным явлением стало пресловутое черное небо — все, как оказалось, проще, чем мы думали.

«Давайте посмотрим, почему так грязно в Красноярске! Я там как раз недавно был. Вот новенькая набережная. Что мы видим? Открытый грунт! То есть они просто взяли и раскидали землю, думая, что там вырастет газон. На самом деле газон там не вырастет, зато это будет постоянный источник грязи. Главная беда — это открытый грунт. Его быть не должно! — пишет Варламов. — А что же делать, если цветочки не взошли ещё? Всё просто. Любым доступным способом грунт укрыть. Галька, кора — что угодно. Но самая большая проблема — это когда открытый грунт появляется на наклонных поверхностях. Тут и дренаж не сделали, и открытый грунт оставили. В результате после каждого дождя потоки грязи текут на тротуары. Такая ситуация в Красноярске повсеместно. Но это — только что сделанная набережная! Вот как так? Дальше — больше. Вместо тротуаров люди ходят по земле.. Разрушенная инфраструктура, асфальт и бордюры — всё это колесами машин стирается в ту самую пыль, происхождение которой не могут объяснить в мэрии. В самом центре Красноярска люди паркуются на газонах. Десятки машин месят говно, а потом выезжают на улицы города. Запомните, пыль весной — это следствие ошибок проектирования, неграмотного управления городом, плохого администрирования парковок. Вот и всё».

Отметим, что по поводу Красноярска Илья Варламов высказывается довольно часто. Так, во время недавнего приезда блогер раскритиковал один из новых городских микрорайнов — «Белые росы». А в 2016 году возник целый заочный диалог между Варламовым и тогдашним мэром Красноярска Эдхамом Акбулатовым. Блогер в очередной раз раскритиковал благоустройство и градостроительную политику Красноярска, градоначальник ему ответил, Варламов отреагировал на ответ мэра ну и т.д.

Фото: ЖЖ Ильи Варламова