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Студентки из Орла стали «Послами Победы»
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Студентки из Орла стали «Послами Победы» 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
В число победителей Всероссийского конкурса «Послы Победы» вошли две представительницы Орловской области — Мария Ефремова и Татьяна Алдонина, сообщает пресс-служба правительства.
Они станут соорганизаторами Парада Победы и шествия Бессмертного полка в Москве и Санкт-Петербурге. Татьяна Алдонина является региональным координатором проекта, Мария Ефремова занимается проведением массовых акций и квестов.
Для участия в конкурсе «Послы Победы» девушки представили результаты своей волонтерской деятельности за минувший год, презентовали проекты на 2018 год и написали эссе о важности участия в конкурсе.
Всего на конкурс, который ежегодно проводит Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», было подано около 4 тыс. заявок из регионов России. В финал вышли 200 активистов, которые будут оказывать помощь ветеранам, медиа-волонтерам на главных парадах страны.
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