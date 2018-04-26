Студентки из Орла стали «Послами Победы»

В число победителей Всероссийского конкурса «Послы Победы» вошли две представительницы Орловской области — Мария Ефремова и Татьяна Алдонина, сообщает пресс-служба правительства.

Они станут соорганизаторами Парада Победы и шествия Бессмертного полка в Москве и Санкт-Петербурге. Татьяна Алдонина является региональным координатором проекта, Мария Ефремова занимается проведением массовых акций и квестов.

Для участия в конкурсе «Послы Победы» девушки представили результаты своей волонтерской деятельности за минувший год, презентовали проекты на 2018 год и написали эссе о важности участия в конкурсе.

Всего на конкурс, который ежегодно проводит Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», было подано около 4 тыс. заявок из регионов России. В финал вышли 200 активистов, которые будут оказывать помощь ветеранам, медиа-волонтерам на главных парадах страны.