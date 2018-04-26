Как избежать кражи с банковской карты?

Пресс-служба ГУ МВД России по НСО напоминает несколько простых правил, как не попасться на удочку мошенников и не лишиться честно заработанных накоплений.

Не следует хранить PIN-код и карту вместе, а тем более записывать код на самой карте. Запомните PIN-код, либо храните его отдельно от карты в недоступном для посторонних месте, не сообщать эти данные посторонним.

Деньги могут быть похищены со счета, если карта передана посторонним лицам для проведения каких-либо операций. Если это все-таки потребуется, карта и терминал должны быть в зоне видимости держателя карты.

Помните: задача злоумышленника — получить данные банковской карты: ее номер, PIN-код, срок действия карты, CVC-код. Для получения этой информации мошенники прибегают к разным хитростям: отправляют владельцу карты сообщение с информацией о временной блокировке карты или ложное SMS-уведомление от банка о якобы произошедшем списании либо перечислении денежных средств с указанием номера телефона «отдела технической поддержки».

При разговоре по указанному номеру телефона, потерпевший сам сообщает преступнику свои персональные данные, необходимые для совершения операции, и даже добровольно совершает действия по переводу денежных средств. Например, оправляет пустые SMS, либо с набором цифр, которые продиктовал собеседник — это может быть служебная команда Интернет-банка на перевод денежных средств с карты.

Для информационного взаимодействия с банком необходимо использовать только те каналы связи, реквизиты которых оговорены в документах, полученных непосредственно в банке, или указаны на банковской карте.

Если у вас появились подозрения о хищении денежных средств с карты, важно заблокировать ее с помощью SMS-сообщения. По вопросам, связанным с проведенными операциями по счету (несанкционированными списаниями или ошибочными начислениями), сразу обращайтесь в офис банка, где ведется счет.