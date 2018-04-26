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В Омской области многодетные отцы-одиночки будут получать по 10 тыс. рублей
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В Омской области многодетные отцы-одиночки будут получать по 10 тыс. рублей 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает «Новый Омск».
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков предложил вдвое увеличить выплаты обладателям медалей «Материнская слава» или «Отцовская доблесть». Теперь размер пособия составит 10 тысяч рублей.
Отметим, что инициативу главы региона рассмотрят депутаты Заксобрания 17 мая. Депутаты должны утвердить поправки в закон.
Напомним, что медаль «Материнская слова» вручается за рождение, усыновление, удочерение и воспитание пяти и более детей, а медаль «Отцовская доблесть»— за воспитание троих и более детей без матери.
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