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Гималайский медведь из Приморья стал кинозвездой
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Гималайский медведь из Приморья стал кинозвездой 

Primpress 22 минуты назад
Фото: Primpress
, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Земля леопарда». В объектив фотоловушки, благодаря вмешательству косолапого, полностью попало поваленное бревно, которое зверь эффектно использовал как подиум.
Над узкой расщелиной, через которую проложен созданный природой мост, была установлена камера. Удобное для перехода оврага место, по мнению специалистов, может привлечь сюда диких зверей, в том числе редких дальневосточных леопардов.
Косолапый прошел перед камерой, затем, будто оставшись недовольным результатом съемки, вернулся и вплотную приблизился к фотоловушке, попробовал ее на вкус и лапой сменил поле зрения объектива.
Отметим, что на «Земле леопарда» работает самая большая в России сеть фотомониторинга, состоящая из почти 400 автоматических камер.
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