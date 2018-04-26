Медведь поправил ракурс видеоловушки и гордо прошелся перед камерой

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости . Гималайский медведь из национального парка «Земля леопарда» в Приморье, заметив автоматическую камеру, развернул ее, тем самым сделав ракурс дальнейшей съемки со своим участием более эффектным.

Изначально камера была установлена над расщелиной, через которую перекинуто бревно. По задумке работников парка, его могли использовать дикие животные для удобного перехода.

Один из них, гималайский медведь, и попал в объектив камеры. Но, похоже, животное осталось не довольно сделанными кадрами — косолапый приблизился к камере, сначала попробовал ее на вкус, а потом сменил угол съемки. После этого медведь снова перешел по бревну. При этом, ракурс оказался намного более эффектным, чем изначальный.