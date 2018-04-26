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Отец спартаковца Педро Роши заказал бронзовую статую сына
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Отец спартаковца Педро Роши заказал бронзовую статую сына 

Вести.Ru 26 минут назад
Фото: Вести.Ru
Нападающий московского "Спартака" Педро Роша получил необычный подарок от собственного отца. Тот заказал бронзовую статую сына в полный рост. Футболист изображен в форме своего бывшего клуба «Гремиу» с номером 32 на спине.
Как сообщает «Спорт-экспресс», статуя весит около 200 килограммов. Форвард «красно-белых» выступал за бразильский клуб с 2014 по 2017 год. Роша сыграл 127 матчей за «Гремиу», отличившись в них 32 раза. Сейчас на счету бразильца 1 мяч в 11 встречах за «Спартак».
Antes de Renato, Pedro Rocha é homenageado por família e ganha estátua https://t.co/WsyRJGUMRY pic.twitter.com/7tDGL9UOZ0
— globoesportecom (@globoesportecom) 25 апреля 2018 г.
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