Отец спартаковца Педро Роши заказал бронзовую статую сына

Нападающий московского "Спартака" Педро Роша получил необычный подарок от собственного отца. Тот заказал бронзовую статую сына в полный рост. Футболист изображен в форме своего бывшего клуба «Гремиу» с номером 32 на спине.

Как сообщает «Спорт-экспресс», статуя весит около 200 килограммов. Форвард «красно-белых» выступал за бразильский клуб с 2014 по 2017 год. Роша сыграл 127 матчей за «Гремиу», отличившись в них 32 раза. Сейчас на счету бразильца 1 мяч в 11 встречах за «Спартак».

Antes de Renato, Pedro Rocha é homenageado por família e ganha estátua https://t.co/WsyRJGUMRY pic.twitter.com/7tDGL9UOZ0

— globoesportecom (@globoesportecom) 25 апреля 2018 г.