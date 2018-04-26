Пять дней осталось у красноярцев, чтобы стать факелоносцем Универсиады

Стать участником Эстафеты огня может любой гражданин России, достигший 18 лет. Правда, для этого необходимо обладать достижениями в учебе, спорте, науке, творчестве, профессиональной или общественной деятельности. Чтобы стать участником конкурсного отбора претенденты должны зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» и отправить заявку.

Эстафета огня Зимней универсиады-2019 стартует 20 сентября, в Международный день студенческого спорта. Факелоносцы в рамках федерального и регионального этапов пронесут огонь по улицам 30 городов страны. В Красноярском крае эстафета посетит Норильск, Кодинск, Енисейск, Канск, Зеленогорск, Минусинск, Назарово, Ачинск, Железногорск, Дивногорск, поселки Тура и Шушенское. Финиширует Эстафета огня в Красноярске.

Результаты конкурса появятся на официальном сайте Студенческих игр не позднее 20 августа 2018 года.

Кандидаты из Красноярска могут получить дополнительную информацию о конкурсе факелоносцев по телефону «горячей линии» — (391) 205-20-19 (Красноярский волонтерский центр «Доброе дело»).