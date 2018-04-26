Погашены многомиллионные долги перед работниками качканарского «Металлиста»

Свердловская прокуратура добилась погашения долга работниками ОАО «Металлист» в Качканаре, сообщили в ведомства. Первая задолженность образовалась с августа по октябрь 2017 года и составила 25 миллионов рублей перед 669 работниками. Прокуратура начала проверку, и в ноябре 2017 года возбудила уголовное дело в отношении руководителя предприятия по статье 145.1 УК РФ — невыплата заработной платы.

К тому времени задолженность выросла перед 712 работниками, рабочие вышли на митинг и требовали вернуть им деньги. Люди боялись, что завод закроется совсем, и тогда начнутся действительно серьезные проблемы. Рабочие боялись, что из-за средств к существованию в Качканаре начнется разгул криминала, многие боялись увязнуть в кредитах и ипотеках. Прокуратура направила иск в суд, чтобы защитить их интересы. В результате в декабре удалось вернуть значительную часть долга.

В 2018 году прокуратура встала на защиту интересов еще 360 граждан, в результате чего с 4 по 18 апреля работникам выполнили 22 миллиона рублей. 25 апреля оставшиеся 12 миллионов были возвращены людям, и права рабочих были полностью восстановлены.