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Погашены многомиллионные долги перед работниками качканарского «Металлиста»
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Погашены многомиллионные долги перед работниками качканарского «Металлиста» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Свердловская прокуратура добилась погашения долга работниками ОАО «Металлист» в Качканаре, сообщили в ведомства. Первая задолженность образовалась с августа по октябрь 2017 года и составила 25 миллионов рублей перед 669 работниками. Прокуратура начала проверку, и в ноябре 2017 года возбудила уголовное дело в отношении руководителя предприятия по статье 145.1 УК РФ — невыплата заработной платы.
К тому времени задолженность выросла перед 712 работниками, рабочие вышли на митинг и требовали вернуть им деньги. Люди боялись, что завод закроется совсем, и тогда начнутся действительно серьезные проблемы. Рабочие боялись, что из-за средств к существованию в Качканаре начнется разгул криминала, многие боялись увязнуть в кредитах и ипотеках. Прокуратура направила иск в суд, чтобы защитить их интересы. В результате в декабре удалось вернуть значительную часть долга.
В 2018 году прокуратура встала на защиту интересов еще 360 граждан, в результате чего с 4 по 18 апреля работникам выполнили 22 миллиона рублей. 25 апреля оставшиеся 12 миллионов были возвращены людям, и права рабочих были полностью восстановлены.
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