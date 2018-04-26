Песчаная буря в Сирии внесла свои расклады в бои

На юго-западе Сирии началась мощная песчаная буря.

Сейчас она бушует в провинции Дараа, но направляется в сторону Дамаска. По сообщению синоптиков, она накроет и его. На юге столицы, где идут бои армии Асада с боевиками «Хайат Тахрир аш-Шам» и «Исламского государства» (Запрещённые в России организации), но перестрелки сходят на нет из-за отсутствия видимости. Песчаная буря создает препятствия не только для ведения наземных боев, но и для работы авиации.

После нескольких дней ожесточенных столкновений все стороны используют передышку для перегруппировки сил, сообщает канал Directorate 4.

Сирийские войска несут значительные потери. Вначале операции в этот районе они теряли по 10-12 человек в день, за последние сутки убито 40 солдат. Продолжаются наступления в районах Ярмук, Тадамон, Эль-Хаджар-эль-Асвад и Кадам.

Бои идут за каждое здание.

Среди джихадистов тоже есть потери. Так, вчера взрывом убито сразу 12 сторонников «Исламского государства».

После песчаной бури расклад и перевес сил может сильно измениться.