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Песчаная буря в Сирии внесла свои расклады в бои
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Песчаная буря в Сирии внесла свои расклады в бои 

News.ru 1 час назад
На юго-западе Сирии началась мощная песчаная буря.
Сейчас она бушует в провинции Дараа, но направляется в сторону Дамаска. По сообщению синоптиков, она накроет и его. На юге столицы, где идут бои армии Асада с боевиками «Хайат Тахрир аш-Шам» и «Исламского государства» (Запрещённые в России организации), но перестрелки сходят на нет из-за отсутствия видимости. Песчаная буря создает препятствия не только для ведения наземных боев, но и для работы авиации.
После нескольких дней ожесточенных столкновений все стороны используют передышку для перегруппировки сил, сообщает канал Directorate 4.
Сирийские войска несут значительные потери. Вначале операции в этот районе они теряли по 10-12 человек в день, за последние сутки убито 40 солдат. Продолжаются наступления в районах Ярмук, Тадамон, Эль-Хаджар-эль-Асвад и Кадам.
Бои идут за каждое здание.
Среди джихадистов тоже есть потери. Так, вчера взрывом убито сразу 12 сторонников «Исламского государства».
После песчаной бури расклад и перевес сил может сильно измениться.
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