Вьетнамский минкульт призывает остановить бои буйволов

Министерство культуры , спорта и туризма сообщило, что будет пресекать проведение фестивалей с боями буйволов

Исключением станет лишь фестиваль Do Son в Хайфоне, являющийся, по мнению чиновников, культурным достоянием Вьетнама. Остальные подобные фестивали, как сообщили в министерстве, проводятся без разрешения, а, значит, должны быть пресечены.

Замминистра культуры Тринь Тхи Туй заявила, что ведомство будет запрещать любые религиозные практики, которые будут приводить к всплеску насилия и увлечению населения азартными играми. По ее словам, такие практики могут плохо сказаться на статусе фестиваля в Хайфоне.

Вице-директор отдела культуры и спорта Ханоя Чыонг Минь Тянь заверил, что управление фестивалями в городе проходит на высоком уровне, так как их в провинции проходит около 1200 за год.

В прошлом году празднование Do Son было приостановлено из-за мужчины, погибшего от рогов своего быка. После инцидента министерство ужесточило контроль за проведением фестиваля.

Бои буйволов в Хайфоне проходят каждый год как часть ритуала жертвоприношения Богу Воды. После боев быков в разделанном виде продают гостям фестиваля. Больше всего ценится мясо победителя.

Источник: Vietnam.net