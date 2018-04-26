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Вьетнамский минкульт призывает остановить бои буйволов
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Вьетнамский минкульт призывает остановить бои буйволов 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Министерство культуры, спорта и туризма сообщило, что будет пресекать проведение фестивалей с боями буйволов
Исключением станет лишь фестиваль Do Son в Хайфоне, являющийся, по мнению чиновников, культурным достоянием Вьетнама. Остальные подобные фестивали, как сообщили в министерстве, проводятся без разрешения, а, значит, должны быть пресечены.
Замминистра культуры Тринь Тхи Туй заявила, что ведомство будет запрещать любые религиозные практики, которые будут приводить к всплеску насилия и увлечению населения азартными играми. По ее словам, такие практики могут плохо сказаться на статусе фестиваля в Хайфоне.
Вице-директор отдела культуры и спорта Ханоя Чыонг Минь Тянь заверил, что управление фестивалями в городе проходит на высоком уровне, так как их в провинции проходит около 1200 за год.
В прошлом году празднование Do Son было приостановлено из-за мужчины, погибшего от рогов своего быка. После инцидента министерство ужесточило контроль за проведением фестиваля.
Бои буйволов в Хайфоне проходят каждый год как часть ритуала жертвоприношения Богу Воды. После боев быков в разделанном виде продают гостям фестиваля. Больше всего ценится мясо победителя.
Источник: Vietnam.net
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