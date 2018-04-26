Ещё
Леонид Тамбиев: «Хорошо, что хоккеисты не заснули и доиграли шесть овертаймов»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Леонид Тамбиев: «Хорошо, что хоккеисты не заснули и доиграли шесть овертаймов» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Динамо» (Санкт-Петербург) Леонид Тамбиев пошутил, что переживал, что его игроки уснут на льду во время финального матча ВХЛ со «СКА-Невой» (3:4 ОТ). Игра продолжалась 163 минуты 36 секунд. — Была ли какая-то стратегия по распределению сил? Не боялись, что в какой-то момент игроки встанут?
— Боялся, чтобы не заснули, хорошо, что не заснули, доиграли до конца.
— Не считаете, что такой регламент приводит к издевательству над организмами хоккеистов? Как будете восстанавливаться после этого матча?
— Регламент не мы придумали, но вопрос хороший. Мне жалко своих ребят, я думаю, что коллеге тоже, длинная игра получилась, жалко мальчишек, но что сделаешь, — цитирует официальный сайт СКА Тамбиева. — Есть победитель, есть проигравший, есть регламент. Играем согласно регламенту.
Спорт-Экспресс: последние новости
"Бостон" обыграл "Торонто" и вышел во второй раунд на "Тампу" Зинедин Зидан: "Победить в Мюнхене непросто, поэтому "Реал" доволен результатом" "Атлетико" сыграл вничью с "Бетисом", "Барселоне" хватит одного очка для чемпионства
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о судьбе Крушельницкого22
Определились все пары четвертьфинала Кубка Стэнли
Липницкая удивила откровенным фото9
Как выглядит победившая всех гимнастка13
«Бавария» дома проиграла «Реалу»1
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
03:38
Российская гимнастка покорила весь мир
Летние виды спорта
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение