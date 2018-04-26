Леонид Тамбиев: «Хорошо, что хоккеисты не заснули и доиграли шесть овертаймов»

Главный тренер «Динамо» (Санкт-Петербург) Леонид Тамбиев пошутил, что переживал, что его игроки уснут на льду во время финального матча ВХЛ со «СКА-Невой» (3:4 ОТ). Игра продолжалась 163 минуты 36 секунд. — Была ли какая-то стратегия по распределению сил? Не боялись, что в какой-то момент игроки встанут?

— Боялся, чтобы не заснули, хорошо, что не заснули, доиграли до конца.

— Не считаете, что такой регламент приводит к издевательству над организмами хоккеистов? Как будете восстанавливаться после этого матча?

— Регламент не мы придумали, но вопрос хороший. Мне жалко своих ребят, я думаю, что коллеге тоже, длинная игра получилась, жалко мальчишек, но что сделаешь, — цитирует официальный сайт СКА Тамбиева. — Есть победитель, есть проигравший, есть регламент. Играем согласно регламенту.