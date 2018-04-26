Александр Карлин побывал в гостях у участницы войны в Новоалтайске

Губернатор Алтайского края Александр Карлин в преддверии Дня Победы побывал в гостях у участницы Великой Отечественной войны.

96-летняя жительница Новоалтайска Антонида Котова служила на фронте прожектористом. Ослепляя прожекторами немецких летчиков, она помогла сбить десятки вражеских самолетов. После войны она работала на железной дороге.

По словам Антониды Федоровны, она давно хотела встретиться с губернатором. Александр Карлин пришел не с пустыми руками, а с букетом цветов и подарком. За семейным столом собрались внучка и правнуки ветерана войны, которые с гордостью рассказывали о заслугах своей прабабушки.

Боевые награды Антониды Котовой:

Орден Отечественной войны II степени, медаль Жукова, орден Красной Звезды, «За оборону Сталинграда», медали «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и др.